NHK山形のお天気お姉さん泣く
『NHK山形のお天気お姉さん泣く』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年9月5日
2016年7月11日
2016年4月5日
2016年3月25日
2016年3月24日
2016年2月21日
2016年1月20日
2015年12月11日
2015年12月9日
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お天気お姉さんだけじゃない…テレビで泣いてしまったことのある芸能人
犬ぞりに感動し号泣した照英、番組のドッキリ企画で大号泣した田中直樹
マイナビ学生の窓口
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号泣のお天気お姉さん、スピード復帰 まさかのブレークも？
関係者は、スピード復帰の理由は籾井勝人会長が同情しているためだと指摘
東スポWEB
2015年12月7日
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涙のお天気お姉さん、岡田みはるさんが出演再開「ご心配を…」
「ご心配をおかけし、大変申し訳ありませんでした」と番組冒頭に謝罪
日刊スポーツ
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突然涙したお天気お姉さんの岡田みはるさん 7日の放送から復帰へ
7日の放送から再登場することが7日、決まった
日刊スポーツ
2015年12月6日
2015年12月5日
2015年12月4日
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NHKの番組で泣き出した気象予報士、岡田みはるさんが3日連続番組を欠席
4日も同番組を休み、3日連続の欠席となった
スポニチアネックス
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生放送中に泣き出したNHKお天気お姉さん 以前にもアクシデント
以前にも、解説と中継映像が合わないなどのアクシデントが起きていたという
東スポWEB
2015年12月3日
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番組で突然泣いたNHK山形の岡田みはるさん 2日連続の番組欠席
岡田さんは3日の同番組を休み、2日連続の欠席となった
スポニチアネックス
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NHKの籾井勝人会長 本番中に泣き出したお天気お姉さんを擁護
NHKの籾井勝人会長は3日、「人間ですから、間違ったりもする」と擁護した
スポニチアネックス
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小倉智昭氏 突如泣き出したNHK山形の気象予報士に「素敵」
「映像を全部見たけど、とっても素敵な気象予報士」と同情を寄せた小倉氏
デイリースポーツ