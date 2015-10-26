日本シリーズ2015
『日本シリーズ2015』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年11月11日
2015年10月30日
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山本昌氏がソフトバンクの強さ語る 日シリは「2戦で決まってた」
「この日本シリーズは第1戦、第2戦で決まっていた」と総括した山本氏
Sports Watch
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今季限りで引退するヤクルトのユウイチ ナインからの胴上げに号泣
今季限りで引退を表明しているユウイチが7回に代打で登場しニゴロに倒れた
スポニチアネックス
2015年10月29日
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ソフトバンクが日本一 工藤公康監督が骨折の内川聖一と固く熱い抱擁
試合後、工藤公康監督は骨折で欠場した内川聖一と固く熱い抱擁
スポーツ報知
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ヤクルト山田哲人 3打席連続ホームラン後は10打席連続ノーヒット
第3戦で3打席連続アーチを放つも、その後は10打席連続ノーヒットの5三振
スポニチアネックス
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ソフトバンクが日本シリーズ制覇 球団初の2年連続日本一
通算成績4勝1敗で、球団史上初の2年連続日本一に輝いた
スポニチアネックス
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山田哲人を封じたソフトバンクバッテリー 交流戦での対戦活かす
細川亨は交流戦で山田哲人と対戦しシンカーへの意識の高さを察知したと話す
Sports Watch
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山田哲人、ボール直撃でアゴ外れていた…試合では無安打に終わる
ボールがアゴを直撃する不運があり、山田哲人は無安打に終わった
スポーツ報知
2015年10月28日
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日本シリーズでソフトバンクが王手 李大浩「早く休みたい」
対戦成績が3勝1敗となり、日本一に王手をかけた
スポーツ報知
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ソフトバンクが日本シリーズ連覇へ王手 李大浩が4打点の大活躍
27日の第3戦で首痛を訴え途中交代した李大浩が大暴れの4打点
スポニチアネックス
2015年10月27日
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日本シリーズ第3戦 ヤクルトの山田哲人が3打席連続のホームラン
日本シリーズでの3打席連続本塁打は1970年の長嶋茂雄氏以来、史上2人目
デイリースポーツ
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日本シリーズ第3戦でヤクルトが勝利 山田哲人が3打席連続のHR
山田哲人が45年ぶりの快挙となる日本シリーズ3打席連続本塁打を放った
スポニチアネックス
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工藤公康監督、関東での日本Sの視聴率の低さに嘆き「接戦だったのに」
関東での平均視聴率は、第1戦9.3％、第2戦7.3％とまさかの1桁台に低迷
東スポWEB
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内川聖一の知られざる「人望」 リーダー不在でチームが一丸に
内川を欠いたソフトバンクは、リーダー不在でも変わらぬ強さを見せつけた
日刊ゲンダイDIGITAL
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日本シリーズ、視聴率低迷も在京4局が地上波中継 放映権料とWBCに理由あり
視聴率は低迷するが、1局ごとの放映権料の負担が減ったことによると関係者
日刊ゲンダイDIGITAL
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伊勢孝夫氏、連敗のヤクルトに「日本シリーズ出るのは10年早い」
相手との格の違いに、「日本シリーズに出るのは10年早い」と伊勢孝夫氏
東スポWEB
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山田哲人、敵将である中畑清前監督の打撃指導に「びっくり」
福岡空港で、敵将であるDeNAの中畑清前監督からアドバイスをもらったという
スポニチアネックス