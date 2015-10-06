2015年ノーベル賞
『2015年ノーベル賞』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年12月27日
2015年12月11日
2015年10月25日
2015年10月21日
2015年10月10日
2015年10月9日
2015年10月8日
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村上春樹氏がまたもノーベル文学賞逃す 受賞はベラルーシの女性作家
本命の一人とされていた村上春樹氏は、受賞を逃した
スポニチアネックス
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ノーベル賞受賞の梶田隆章教授、NEWS小山慶一郎に「意味が分からない」
司会の小山慶一郎に、研究をどのように活かしていきたいかと聞かれた梶田氏
トピックニュース
2015年10月7日
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堀江貴文氏 ノーベル賞報道に苦言「クソマスコミの悪いところ」
研究内容の理解が深められないとし、「クソマスコミの悪いところ」と表現
トピックニュース
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小倉智昭氏 ノーベル賞受賞の梶田隆章氏を珍質問で困らせ高笑い
ニュートリノに関する漠然とした質問で、梶田氏を失笑し沈黙させた小倉氏
トピックニュース
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ノーベル賞を受賞した大村智氏 数千億円相当の特許権を放棄していた
薬剤「イベルメクチン」を無償提供し、数千億円に値するという特許権を放棄
東スポWEB
2015年10月6日
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ノーベル賞受賞の屠ヨウヨウ氏が若者に贈った言葉 中国ネットの反応
かつて「科学とは実際の状況に基づいて真実を追求することが必要」と発言
Record China
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大村智氏が会見で語った言葉に韓国ネットで注目 「偉大な人だね」
「人のまねをやったら、それを超えることはできない」と自らを振り返り発言
Record China
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ノーベル賞を受賞した大村智氏の私利私欲のなさに称賛の嵐
会見中に安倍晋三首相から電話が入り「微生物のおかげです」と語った大村氏
J-CASTニュース
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大村智氏がノーベル賞を受賞 開発した抗寄生虫薬は爆発的に普及
開発された薬は、年間3億人が服用していると試算もあるほど爆発的に普及
スポーツ報知
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ノーベル賞を受賞した中国の屠ヨウヨウ氏 国内では正当な評価されず
博士号を持たないことなどから、中国では正当な評価がされていないという
Record China