『プロ野球界の賭博・金銭授受問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
同じく問題に関与した高木京介についてYouTubeへの投稿動画で語った
J-CASTニュース
球界に復帰できない3選手がいる一方、高木京介は処分が解けた後に再契約
NEWSポストセブン
巨人は16年に賭博の疑いがある選手を追い出すため交換トレードをしたと記者
デイリー新潮
23日のトークイベントで、ファンへの謝罪とぶっちゃけトークを繰り広げた
東スポWEB
ファンや関係者などを「裏切ってしまったことが一番つらかったです」と高木
日刊ゲンダイDIGITAL
「監督の方針が二軍まで徹底されていくのは間違いない」とスポーツ紙記者
現在は支配下登録という、本当の意味での「復帰」を目指す日々を送っている
スポニチアネックス
文春記者は笠原氏が働くカラオケバーに客として通い、距離を縮めたそう
まぐまぐニュース
「二度と同じ過ちを犯さないように努めていきたいと思います」とコメント
デイリースポーツ
巨人が野球賭博の処分から復帰させる意向を示した高木京介が相手だという
「オールスター前ごろにまた、大きな話が出るかもしれませんね」と発言
他球団も高木を狙っており、中でも楽天が強い関心を示していると関係者
Smart FLASH
東京地裁は笠原被告に、懲役1年2月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した
賭博の胴元だったとして、賭博開帳図利容疑で24日にも逮捕する
読売新聞オンライン
張本氏は5月に番組で「一時の過ちであってほしい」とコメントしていた
検察側は笠原被告に懲役1年2月、胴元役の斉藤聡被告に懲役1年6月を求刑した
プロ野球の公式戦で野球賭博に現金を賭けた疑いで、容疑を認めている
賭博の運営で数百万円の利益を得ていたとみられることが13日、分かった
「賭ける相手は海外のブックメーカーだから違法ではない」と誘っていたそう
すでに逮捕、起訴されている笠原将生被告ら客に対し、野球賭博をさせた疑い
日テレNEWS NNN