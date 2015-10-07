福田聡志
福田聡志は読売ジャイアンツに所属するプロ野球選手。1983年9月12日生まれ、大阪府出身。
2016年8月2日
2016年3月23日
2016年3月11日
2015年12月31日
2015年12月1日
2015年11月15日
2015年11月11日
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巨人の野球賭博の調査に限界か 解明には程遠い「任意」の壁
調査が任意であることから「（我々には）何の強制力もない」とコメント
スポニチアネックス
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巨人が常習賭博の実態を公表したウラ 福田聡志ら3選手の暴発を不安視か
球団内では、賭けマージャンや賭けトランプなどが頻繁に行われていたという
東スポWEB
2015年11月10日
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巨人の野球賭博問題 福田聡志は「後悔している」と涙ぐみ謝罪
契約解除を通告された福田は「後悔している」と涙ぐみながら語ったそう
読売新聞オンライン
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巨人選手による野球賭博問題 福田聡志ら3選手に無期失格の処分
NPBは10日の会見で、福田ら3選手については無期の失格処分を下した
デイリースポーツ
2015年11月9日
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巨人選手の野球賭博問題 マージャンやトランプなどでも日常的に賭け事か
賭けマージャンは約10人、賭けトランプは11人の選手がしていた
スポニチアネックス
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巨人が野球賭博関与の福田聡志や松本竜也ら3選手と契約解除へ
球団が3選手との契約を解除する方針を決めたことが9日、分かった
スポニチアネックス
2015年10月23日
2015年10月22日
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巨人の笠原将生は素行不良で有名だった…朝帰り何度も目撃される
素行不良は球団内でも有名で、遠征先で朝帰りは何度も目撃されているという
スポニチアネックス
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巨人の福田聡志らによる野球賭博騒動 球界の努力を無にしかねない愚行
1969年の「黒い霧事件」以降、厳しく指導し信頼を回復してきたプロ野球界
読売新聞オンライン