『フォルクスワーゲンの検査不正』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
車両27万台の所有者のすべてに100万ウォン相当のクーポンを提供すると発表
中央日報
欧州ではリコール作業が着々と解決に向かっている一方、米国は未解決状況
WEB CARTOP
不正の該当車種は日本にないモデルのため、国内のVW車は問題ないと筆者
週プレNEWS
韓国紙は16日、韓国人所有者の8割がリコールに応じない考えであると報道
Record China
2014年同月比31.8％減の約3600台で、国内販売の低迷が続いている
読売新聞オンライン
韓国側法務法人の弁護士は「明らかな差別」と強く反発している
2009〜16年式モデルが対象で、米メディアによると約8万5000台に上るという
10月の新車販売台数は、前年同月比48.0％減の約2400台となった
メーカー別の台数は発表されていないが、VWの落ち込みが大きいとみられる
不正に関連する費用として、約8900億円の特別損失を計上した
日テレNEWS NNN
日本に個人輸入されたもので、不正ソフト搭載車が36台あることが分かった
9月18日に発覚した排ガス不正問題の影響は限定的だったとのこと
ドイツのメディアが14日、少なくとも幹部30人が不正に関与していたと報じた
VWはトヨタを抜くという目標のため、不正行為に手を染めたと記者は指摘
現代ビジネス