武藤議員のスキャンダル

自民党の武藤貴也議員が、未公開株をめぐる金銭トラブルに続き未成年男性の買春を報じられた。

2016年5月22日

2015年9月4日

2015年9月2日

2015年8月30日

2015年8月28日

2015年8月27日

2015年8月21日

2015年8月20日

2015年8月19日