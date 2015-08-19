武藤議員のスキャンダル
自民党の武藤貴也議員が、未公開株をめぐる金銭トラブルに続き未成年男性の買春を報じられた。
2016年5月22日
2015年9月4日
2015年9月2日
2015年8月30日
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武藤貴也議員の買春報道が露呈させた日本の問題点 フィフィが指摘
「同性間の性的トラブルに対応する法律がないことに驚いた」と指摘
週刊女性PRIME
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南海キャンディーズ山里亮太 議員辞職しない武藤貴也氏をバッサリ
辞職しない両議員の姿勢を「今から国のために何かできるのか？」と疑問視
マイナビニュース
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東国原英夫氏 週刊誌記者を閉めだした武藤貴也議員をバッサリ
26日に開いた会見で、週刊誌記者ら約20人を閉め出した武藤議員
スポーツ報知
2015年8月28日
2015年8月27日
2015年8月21日
2015年8月20日
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武藤貴也氏 自民党離党も金銭トラブル報道に触れずネタ元を批判
金銭問題を報じた記事のネタ元を非難するばかりで、国会議員枠問題はスルー
J-CASTニュース
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武藤貴也氏の離党騒ぎに識者が言及「SEALDsと比べどちらが利己的だ」
「SEALDsの若者と比べて、どっちが利己的なんだ」と武藤議員を酷評
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