プロ野球オールスター2015
『プロ野球オールスター2015』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年7月21日
2015年7月20日
2015年7月19日
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会沢翼が球宴第2戦でMVP 野球界の中心になりつつある「88年世代」
顔ぶれを見てみると、田中将大や前田健太、坂本勇人、秋山翔吾などがいる
BASEBALL KING
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プロ野球オールスター中継 MVPインタビュー中に謎のハイライト映像
ハイライト映像が切り替わらず、MVPとなった會澤翼の声だけが流れる事態に
トピックニュース
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大谷翔平が球宴で159キロをマーク 球速にうるさい栗山英樹監督に反抗？
「最後1球だけ（最速を）狙いにいったんですけど……」登板後にコメント
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年7月18日
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森友哉が史上2人目の10代球宴弾 清原和博氏以来の快挙
清原和博氏以来、史上2人目となる10代でのオールスター本塁打
デイリースポーツ
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黒田博樹がオールスターに8年ぶりに登板 初回には3奪三振
地元広島で2回を3安打無失点に抑える凱旋登板を果たした
デイリースポーツ
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長州力がオールスターに登場 ゆっくり話す様子に笑い起こる
「滑舌が悪いから」と意識的にゆっくり話す様子に、ファンからは笑いも
デイリースポーツ
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長州力がオールスター第2戦で開会宣言 「緊張で口が乾いた」
「野球ファンのみなさん、長州力です」と自己紹介するとスタンドから大歓声
東スポWEB
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森友哉を打ちとった先輩の藤浪晋太郎 ベンチ裏では「タメ口」
「ありがとうございました」と挨拶すると、森は「お疲れー」と笑顔で応対
東スポWEB
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黒田博樹がオールスター第2戦で先発 周囲が気を使うガチモード
17日のアップの際には周囲が近づけないほどのオーラを放っていた
東スポWEB
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大谷翔平が速球の後に89キロのスローカーブ 球速差68キロ
初回、大谷が山田哲人へ投じた初球は157キロのストレート
スポーツ報知
2015年7月17日
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オールスター2015のMVPに阪神の藤浪晋太郎 3回を完璧に抑える快投
3回をパーフェクトに抑える快投を見せた藤浪晋太郎が、MVPに輝いた
フルカウント
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西武の森友哉が天井直撃のフライ 満員のスタンドからどよめき
2球目153キロ内角ストレートを強打したが、内野天井を直撃する一塁フライ
東スポWEB
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黒田博樹 大谷翔平や藤浪晋太郎の「角度がある投球」をべた褒め
投球に角度があるとして「持っているものが羨ましい」とべた褒め
BASEBALL KING
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オールスターで巨人の鈴木尚広が二盗を成功 第2戦での出番も願う
スタンドから大歓声が降り注ぎ「僕の中でも思い出に残る一瞬」とコメント
スポニチアネックス