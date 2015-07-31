又吉直樹の芥川賞受賞
『又吉直樹の芥川賞受賞』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年12月26日
2015年12月13日
2015年12月12日
2015年11月25日
2015年10月23日
2015年9月30日
2015年9月2日
2015年8月28日
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又吉直樹の芥川賞受賞でピースのギャラが高騰 日本テレビで出演禁止令か
又吉直樹の芥川賞受賞で、ピースの出演料が高騰しているためとのこと
女性自身
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ピース又吉直樹の小説「火花」が映像化 「Netflix」が独占配信
動画配信サービス「Netflix」にて、2016年に配信される予定
ガジェット通信
2015年8月22日
2015年8月18日
2015年8月14日
2015年8月13日
2015年8月12日
2015年8月7日
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ピース又吉直樹が羽田圭介氏の暴露に困惑 苦笑いで否定し続ける
又吉が目当ての記者たちから「お前どうでもいい」という空気を感じたという
トピックニュース
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千鳥ノブがInstagramでピース綾部祐二に苦情「昼ドラ主演の話ウザい」
主演する昼ドラの話ばかりする綾部に「マジうぜぇ」と苦情を入れたノブ
J-CASTニュース