今いくよさん死去
『今いくよさん死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年6月5日
2015年6月1日
2015年5月31日
2015年5月30日
2015年5月29日
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今いくよさん死去 相方のくるよが涙の会見「なんで…」
「私が舞台で倒れたときには支えてくれたのに…」と思いを吐露
スポニチアネックス
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松本人志 今いくよさん死去で追悼ツイート「どっちが辛いかな」
「逝くほうと残るほうどっちが辛いかなー ご冥福をお祈りします」と投稿
デイリースポーツ
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今いくよさん死去で芸能レポーターが痛恨ミス ネットでも勘違い続々
著名芸能レポーターが、今いくよさんの名前を間違えてツイートしたという
J-CASTニュース
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今いくよさんが死去 NON STYLEの井上裕介と石田明も追悼コメント
最後の最後までカッコ良く、美しい師匠だったとノンスタイルの井上裕介
スポーツ報知
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西川きよしが今いくよさんの急死に号泣 言葉にならず
早朝に訃報を知ったきよしは、「もう…」と言っただけで言葉にならず号泣
スポニチアネックス
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今いくよさんの訃報にハイヒールリンゴが悲痛 今くるよを案じる
いくよさんにがんが見つかったとき、くるよは医師に助けてと懇願したという
トピックニュース
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今いくよさんが67歳で死去 昨年胃がんを公表し闘病
14年9月に胃がんが見つかり、闘病しながらステージに立ってきた
スポニチアネックス