今井雅之さん死去
俳優の今井雅之さんが2015年5月28日未明、大腸がんのため死去した。54歳だった。
2015年8月3日
2015年7月16日
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宮根誠司氏 「ミヤネ屋」で今井雅之さんの名前を言い間違えるミス
「改めまして中居…ああ、今井さんのご冥福をお祈りします」と痛恨のミス
トピックニュース
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今井雅之さんのお別れ会が営まれる 中居正広は生前のVTRに号泣
会場では今井さんの生前のVTRが流され、参列した中居正広はそれを見て号泣
デイリースポーツ
2015年6月4日
2015年6月1日
2015年5月30日
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今井雅之さんが抱いていた「バラいろダンディ」への想いとは
亡くなった今井雅之さんが抱いていた同番組への思いを代弁した
トピックニュース
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今井雅之さん 酒井法子の復帰を手助けし「もがく姿が魅力的」と励ます
酒井は今井さんから復帰のきっかけとなった舞台のオファーを受けた
日刊ゲンダイDIGITAL
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今井雅之さん 亡くなる11時間前に関係者に見せた「敬礼」の姿
意識が途切れる瞬間まで舞台復帰への執念を見せていたと関係者
東スポWEB
2015年5月29日
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楽しんご 今井雅之さんに殴られ人生変わる「現実に戻った」
収録中に今井さんから強烈な平手打ちを食らい、楽しんごの人生を変えた
東スポWEB
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別所哲也が今井雅之さんへの思いを語り号泣「舞台に立ちたかった」
本人は舞台に立ちたいという想いが強かったと言葉をつまらせた
トピックニュース
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今井雅之さんが死去 息を引き取った時「笑顔を浮かべていた」
最期は妻と看護婦の姉に看取られ、笑顔を浮かべていたという
スポニチアネックス
2015年5月28日
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今井雅之さんの遺体と対面した兄の裕之さんが悲痛な胸中を語る
「安らかと言えば安らかだが、悔しさを感じた」と今井さんの兄の裕之さん
日刊スポーツ
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今井雅之さんが死去 梅沢富美男が壮絶な闘病の様子を明かす
舞台降板の際、「今井という男が大泣きした。『悔しい』って…」と梅沢
東スポWEB
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「バラいろダンディ」で今井雅之さんの席を空けたまま番組開始
番組に復帰する予定だった今井さんの席はそのままに、番組がスタート
オリコンニュース
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今井雅之さんの公式ブログ更新 「生前を忘れないで」と呼びかけ
「今井の生前を忘れないで頂けます様お願い申し上げます」と呼びかけた
スポニチアネックス
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酒井法子が今井雅之さんを悼む 逮捕後に舞台復帰を持ちかけた縁
「唯一、私を褒めてくださる大事な人だったのに…」と酒井は悼んだ
スポーツ報知
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梅沢富美男 今井雅之さんの訃報に悲痛の叫び「何で先に死んだんだ」
「お前、何で先に死んだんだよ」と悲痛の声を上げ、後輩を追悼した
スポニチアネックス
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今井雅之さん死去 28日は「バラいろダンディ」復帰予定だった
28日はレギュラーを務めるバラいろダンディで復帰するはずの日だったという
デイリースポーツ
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今井雅之さん「秋までは生きさせて」 映画の仕事を控えていた
今井さんは秋に映画の仕事が控えており「秋までは生きさせて」と話していた
スポニチアネックス
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今井雅之さんが54歳で死去 大腸がんで闘病するも容態が急変
「治療、リハビリに懸命に励んで参りましたが容態急変した」と所属事務所
デイリースポーツ