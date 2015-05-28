今井雅之さん死去

俳優の今井雅之さんが2015年5月28日未明、大腸がんのため死去した。54歳だった。

2015年8月3日

2015年7月16日

2015年6月4日

2015年6月1日

2015年5月30日

2015年5月29日

2015年5月28日