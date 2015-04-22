首相官邸にドローン墜落
首相官邸の屋上でドローンが発見された事件。
2015年5月15日
2015年4月26日
2015年4月25日
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ドローン墜落事件の容疑者の印象を近隣住民が証言「紳士です」
近隣住民は容疑者の印象を「礼儀正しい人」「紳士」などとした
日テレNEWS NNN
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首相官邸にドローンを墜落させた男 ブログで「遅せーよ」と憤り
男は12日の福井県知事選前に騒動を起こすため、9日に計画を決行したという
スポーツ報知
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官邸にドローン墜落 犯行をつづったブログの運営を容疑者が認める
逮捕された男は、犯行の詳細を書いたブログについて運営を認めている
J-CASTニュース
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官邸屋上のドローン墜落 出頭した福井県の40代男を逮捕
警視庁は25日、福井県小浜市の40歳代の男を威力業務妨害容疑で逮捕した
読売新聞オンライン
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ドローンの飛行規制をめぐり今国会で法整備へ 登録義務化も
小型無人機の購入時に、氏名や住所の登録を義務付けることを検討している
読売新聞オンライン
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官邸ドローン事件 容疑者とみられる人物が福井県警に出頭
警視庁幹部は24日、容疑者とみられる人物が出頭したと連絡があったと述べた
読売新聞オンライン
2015年4月24日
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官邸近くにドローンを持った男女2人 現場は一時騒然
20代男性と30代女性がドローンを飛ばそうとしており、現場は一時騒然
日テレNEWS NNN
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官邸に墜落したドローン LEDライトが光らぬよう塗り潰されていた
機体のLEDライトが光らないよう、黒く塗り潰されていたことがわかった
読売新聞オンライン
2015年4月23日
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ドローンの法的規制を検討へ 菅義偉長官が会見で方針示す
ドローンについて法的な規制を設ける方向で検討する方針を示した
日テレNEWS NNN
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官邸にドローン落下 ネット上に「皇居上空に飛ばす」の書き込み
ネット上に「ドローンを皇居上空に飛ばす」という書き込みがあった
読売新聞オンライン
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首相官邸にドローン「ファントム」が墜落 色を黒に塗り替えたか
このドローンが「ファントム」と呼ばれる機種であることが判明した
日テレNEWS NNN
2015年4月22日
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官邸に「ドローン」落下 放射線量は最大1．0マイクロシーベルト
測定された放射線量は、最大で1時間あたり1.0マイクロシーベルトと分かった
日テレNEWS NNN
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首相官邸に「ドローン」が落下 ネットでは「テロ行為」との声も
ネットでは「テロ行為ではないか」との指摘も出始めている
J-CASTニュース
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官邸側も想定外だったドローン事件 威力業務妨害罪の可能性
首相官邸は厳重な警備がされているが、今回の事態は想定外だったようだ
弁護士ドットコム