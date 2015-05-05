『キスマイBUSAIKU!?』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
20日深夜の放送で、9月末で約11年間の歴史に幕を下ろすと発表された
日刊スポーツ
同作品にハマりすぎて、主人公と同じ髪型にした居酒屋店長役でコントに登場
デイリースポーツ
高校時代に交際相手からプロポーズされて快諾し、具体的に話を進めたという
モデルプレス
Kis-My-Ft2が「脱ブサイク」を目指す番組で、初のゴールデンタイムに挑む
オリコンニュース
「1回電話に出ないだけで100回電話する」「2分間に15回とか」と告白
トピックニュース
山本からの留守電を1年3カ月放置したといい、「本当にごめんなさい」と鈴木
スポーツ報知
深夜帯ということで、過激な「アダルト」路線に内容をグレードアップ
「スマスマ」で、身体がコンクリートのように固まる催眠術をかけられたそう
12日放送回で中居正広から「重要なお知らせ」があるとツイート
「激ムズパーキングでカッコイイ駐車」をテーマに、中尾明慶とバトル
「藤ヶ谷くんはかっこよくてさ」「宮田くん…猟奇的だよね（笑）」など
芝崎はこれまで、3回にわたってキスマイの彼女マイコ役として出演
「塩対応」されたときの心境について聞かれ、「心が痛くなります」と回答
代々木八幡から代々木上原に着く1駅の間、女性に体を触られていたという
14年にKis-My-Ft2と対決したした木村は、高得点で1位を獲得したという
番組では、各自の思う「カッコいい男」を実演するという企画を放送
スカイダイビングに挑戦する北山を見た指原は「ヤバい!」を連呼したという