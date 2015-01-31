元名大生の女性殺害・劇物混入事件
名古屋大の元女子学生が2014年に知人女性を斧で殺害したとされる事件。2012年に高校の同級生らに劇物の硫酸タリウムを飲ませたなど、殺人未遂の罪にも問われている。
2017年3月24日
2017年3月10日
2017年2月16日
2017年2月15日
2017年2月14日
2017年2月9日
-
元名大の女子学生 タリウムを飲ませられた被害者の症状に「興奮」
元名大生は、被害者から症状を聞いたことに「とても興奮した」と話した
日テレNEWS NNN
-
元名大の女子学生が同級生にタリウムを飲ませた事件 被害者が思いを語る
被害者の男性は裁判で、「夢や目標を台無しにされ、許せない」と証言した
日テレNEWS NNN
2017年2月7日
2017年1月16日
2015年5月17日
2015年5月15日
2015年2月7日
2015年2月4日
2015年2月3日
-
斧で女性殺害の女子大生 中学時代は「護身用」の刃物を携帯
中学生時代はナイフやはさみを携帯し「護身用」と話していたという
読売新聞オンライン
-
斧少女の周りで猫の毒殺が多発? 「家庭環境の変化に悩んでいた」とも
地元では「ハイソ」で有名な一家だったが、その後父親の事業が破綻した
東スポWEB