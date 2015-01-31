元名大生の女性殺害・劇物混入事件

名古屋大の元女子学生が2014年に知人女性を斧で殺害したとされる事件。2012年に高校の同級生らに劇物の硫酸タリウムを飲ませたなど、殺人未遂の罪にも問われている。

2017年3月24日

2017年3月10日

2017年2月16日

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