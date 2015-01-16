ゴルゴ松本は、お笑いコンビTIMのボケ担当。1967年4月17日生まれ、埼玉県出身。
実家へ帰省後、駅で景色を見ていたら山並みに「命」という文字が見えたそう
スポニチアネックス
「男も女も全て女から始まっている」という、ゴルゴ松本の名言を紹介
地方からの仕事帰りで、全盛期の頃は大勢のスタッフを従えていたと芸能記者
Smart FLASH
番組進行役を矢作兼が務め、古田新太やみちょぱなどがゲストとして出演
livedoor
「命の授業」は、「言葉」をテーマに笑いあり涙ありの内容
スポーツ報知
4つの漢字「中居正広」を「居間の中心になって正しいことを広める」と説明
トピックニュース
段取りより早く登場するなど失態を犯すも、終盤で奇跡的な活躍をみせた
「一歩引いて止まって考えたら、正しい道へと導きますよという意味」と中居
上重聡アナ、TIMのゴルゴ松本、ジャングルポケットの斉藤慎二
BASEBALL KING
「ボコボコにした」ことを認め「上下関係をわかってなかったから」と説明
ナリナリドットコム
パンケーキの感想で盛り上がった後、「TIMが来ますから」とコメント
ゴルゴは「吐」という文字を書き、マイナスを消して「叶」とした