2015年春ドラマ
『2015年春ドラマ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年7月13日
2015年7月6日
-
「天皇の料理番」視聴率16.8%と自己最高を記録 俊子の死に視聴者涙
第9話の16.7％を上回り、12日の最終回を前に自己最高を更新
スポニチアネックス
-
「天皇の料理番」黒木華演じる俊子の死にネットで号泣コメント溢れる
黒木華が演じる俊子の死に、ネットでは「涙した」の書き込みが相次いだ
スポニチアネックス
2015年6月29日
2015年6月28日
2015年6月27日
2015年6月19日
-
田中直樹に木村拓哉が親切な振る舞い「アイムホーム」でセリフ合わせ
「木村さんとご一緒させていただくことが多く、本当素敵な方」と田中
トピックニュース
-
蒼井優「Dr.倫太郎」の現場で高畑淳子と余貴美子のトークに困惑？
撮影中に高畑淳子と余貴美子の両名は、迫真の演技で激しく応酬していた
NEWSポストセブン
2015年6月16日
-
相葉雅紀主演の「ようこそ、わが家へ」最終回の視聴率は15.0%
平均視聴率は15.0％で、第7話の13.4％を上回り自己最高を記録
スポニチアネックス
-
相葉雅紀 「ようこそ、わが家へ」の主演を機に盗聴器を気にする日々
「ようこそ、わが家へ」で、ストーカーに追われる役の辛さを語った相葉
トピックニュース
2015年5月31日
2015年5月24日
2015年5月23日
2015年5月14日
2015年5月10日
-
斎藤工の「医師たちの恋愛事情」に酷評 「制作側の意図があけすけ」
「医師たちの恋愛事情」に「制作側の意図があまりにもあけすけ」と指摘
トピックニュース
-
「まれ」で注目される清水富美加 映画のヒロインとしても活躍
2008年に芸能界デビューし、2013年には映画「HK／変態仮面」のヒロインも
オリコンニュース