衆院選2014
第47回衆院選は12月14日、投票が行われ、即日開票された。
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2015年12月4日
2015年3月25日
2015年3月20日
2014年12月25日
2014年12月24日
2014年12月20日
2014年12月17日
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飯島勲内閣官房参与の衆院選に関する発言が全て的中していると波紋
10月に出演したテレビ番組での年末の衆院解散、総選挙と結果が全て的中
デイリースポーツ
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「日本」と書かれた投票用紙を日本共産党にカウント 判断が物議
「日本」とだけ書かれた比例代表の票が、「日本共産党」の票に数えられた
J-CASTニュース
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アントニオ猪木氏が次世代の党を離党していた 同志で新党立ち上げも?
北朝鮮との独自外交に注力する猪木氏と党は、方向性のズレが指摘されていた
東スポWEB
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共産党 「意味のない」議席増に浮かれる虚しさ
投票先がなく、共産党に票が集まったのが実情だとジャーナリストは分析する
日刊ゲンダイDIGITAL
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上條淳士さんにヤマザキマリさん…プロが描く「選挙ステッカー」がすごい
ステッカーは、「選挙に行こうよ」と呼びかけることを目的としている
Pouch
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久米宏氏が首相に苦言「ミスター安倍の陰謀。非常識極まりない」
12月半ばの選挙は寒くて行けず、非常識極まりないと首相を批判した
スポニチアネックス