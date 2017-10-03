安倍首相、衆院解散・総選挙へ

安倍晋三首相は、来年10月に予定されている消費税率10％への再引き上げを1年半先送りし、衆院を解散することを表明した。

2017年10月27日

2017年10月23日

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