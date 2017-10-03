安倍首相、衆院解散・総選挙へ
安倍晋三首相は、来年10月に予定されている消費税率10％への再引き上げを1年半先送りし、衆院を解散することを表明した。
2017年10月27日
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テリー伊藤が小池百合子代表への批判を肯定「文句言っていい」
「希望の党の人たちが批判するのはいいと思う」「文句言っていい」と肯定
日刊スポーツ
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立憲民主党の枝野幸男議員 小池百合子氏を「踏み台」に飛躍？
「いじめられている枝野さんがかわいそう」と日本人の身びいきから人気爆発
NEWSポストセブン
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麻生太郎・副総理兼財務相 自民党の大勝は「北朝鮮のおかげも」
自民党が大勝したのは「明らかに北朝鮮のおかげもある」と発言
スポニチアネックス
2017年10月23日
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フジテレビ系列のサガテレビ インターネット速報で「当選」の誤報
比例選で復活当選した佐賀2区の自民党前議員を誤って「当選」と報道
読売新聞オンライン
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衆議院選挙の「一票の格差」選挙の無効を求めて全国で一斉提訴
弁護士グループは23日、選挙の無効を求めて全国で一斉に提訴
日テレNEWS NNN
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小泉進次郎氏が新聞への軽減税率に異議 ネットで「よく言った」
生中継を利用し、「テレビや新聞ではなかなか報じてもらえない」と訴えた
J-CASTニュース
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立憲民主党・枝野幸男代表の「3大モテ要素」清潔感や男らしさなど
清潔感、男らしさ、かわいさを兼ね備え、女性有権者の支持を集めたという
東スポWEB
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山尾志桜里氏と文春記者が会見で修羅場「帰れ」と大ブーイングも
マスコミ取材では、週刊文春の記者に対し、支援者からブーイングが起こった
東スポWEB
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豊田真由子氏が落選 選挙区での騒音迷惑に近隣住民が苦言
選挙区では、街宣車の騒音が迷惑だったと近隣住民が苦言を呈している
東スポWEB
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山尾志桜里氏へ週刊文春の記者が質問 事務所でブーイングが響く
週刊文春の記者が取材に訪れ、結婚指輪を外していることについて質問
デイリースポーツ
2017年10月19日
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小池百合子氏が石原伸晃氏へ刺客 握手を「暴行行為だ」と訴える場面も
木内孝胤氏は13日、伸晃氏にあいさつしようと握手を求めたとのこと
東スポWEB
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民進党復活へ前原誠司代表の解任が鍵か 新代表は枝野幸男氏？
衆院選後の両院議員総会で前原誠司代表を解任することだと民進党参院議員
文春オンライン
2017年10月13日
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田原総一朗氏 衆院解散に「米国と北朝鮮の年末年始危機説」を展開
17年末から18年にかけ米国と北朝鮮間の軍事的緊張が高まる可能性があるそう
J-CASTニュース
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蓮舫氏と辻元清美氏が大阪府内で演説 腕を組み「女の友情です」
蓮舫氏は、演説中の辻元氏に走り寄り、2人で抱き合って腕を組んだ
デイリースポーツ
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豊田真由子氏のドブ板選挙の徹底ぶり 対抗陣営から「恐怖」の声
有権者にひたすら謝罪を繰り返し、改めて支持を訴えるドブ板選挙だという
スポーツ報知
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小池百合子氏が希望の党の伸び悩みに危機感「よろしいんでしょうか」
共同通信社などの世論調査の結果、「票が伸び悩んでいる」と小池氏
スポーツ報知
2017年10月12日
2017年10月11日
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音喜多駿氏が「希望の党」潰しか「爆弾」投下に候補者は戦々恐々
都内選挙区で、希望の党潰しの「爆弾」を投下する気でいるという
日刊ゲンダイDIGITAL
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豊田真由子氏が有権者に訴え「天国から地獄に落ちた」と自虐も
数人から「真由子コール」を受けながらマイクを握り、頭を下げて謝罪
デイリースポーツ