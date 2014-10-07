北大生のイスラム国参加計画

北海道大学を休学している26歳の大学生ら複数の日本人が、「イスラム国」に戦闘員として加わるためにシリアに渡航する計画を立てた疑いが持たれている。

2014年12月21日

2014年11月23日

2014年10月28日

2014年10月27日

2014年10月22日

2014年10月17日

2014年10月14日

2014年10月13日

2014年10月11日

2014年10月10日

2014年10月9日

2014年10月7日