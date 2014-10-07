北大生のイスラム国参加計画
北海道大学を休学している26歳の大学生ら複数の日本人が、「イスラム国」に戦闘員として加わるためにシリアに渡航する計画を立てた疑いが持たれている。
2014年12月21日
2014年11月23日
2014年10月28日
2014年10月27日
2014年10月22日
2014年10月17日
2014年10月14日
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シリアで戦闘員として活動していた日本人が聖戦参加の理由告白
自衛隊の学校卒業後、大学に入学するも周囲との温度差を感じたという
週プレNEWS
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IS志願事件 元教授が告発「間違った情報を流して騒ぎを大きくしている」
元教授は捜査当局を「間違った情報を流して騒ぎを大きくしている」と指摘
NEWSポストセブン
2014年10月13日
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イスラム国志望の北大生 中田考氏にビザ不要の「経由国」教わる
元大学教授が、北大生にシリアへの渡航方法を教えていたことが分かった
読売新聞オンライン
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「イスラム国」志願兵事件 大メディアが指摘しない重要な点とは
警視庁は、問題の学生と接点があったジャーナリストの家宅捜索をした
NEWSポストセブン
2014年10月11日
2014年10月10日
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イスラム国渡航計画の北大生「戦闘員として人殺すつもりだった」
男は「戦いになれば人を殺すつもりだった」と話していることがわかった
日テレNEWS NNN
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「イスラム国」渡航計画の北大生を取材したジャーナリストが公安警察に憤慨
取材していたジャーナリストまで捜査対象にされ、いきなり家宅捜索された
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年10月9日
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北海道大学の学生「イスラム国は歓迎している」と相談した元教授に言われる
男は渡航を相談した相手に、「イスラム国は歓迎している」と言われたと供述
日テレNEWS NNN
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「イスラム国」参加志願の北大生の父親「知らなかった。青天の霹靂」
男の父親は取材に応じて「全然知らなかった。青天の霹靂」と話した
日テレNEWS NNN
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イスラム国参加志願の北大生が語った陰気な言葉 捜索に至った経緯も判明
Twitterには「死にたい」「来世は最高の人生を送りたい」と陰気な言葉
東スポWEB