『中川パラダイス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
本所属から業務提携に切り替わったという旨の記事は誤報だったという
現代ビジネス
相方の村本大輔の渡米後、月収は100万円から3万円に激減したと告白
ABEMA TIMES
相方の村本大輔が渡米し、現在の中川は仕事もなく月収3万円だという
スポニチアネックス
相方の村本大輔に対しては「もう帰ってこなくいいって思っています」と言及
日刊SPA!
相方の村本大輔が米国移住を発表し、コンビでの活動は休止中
先月の収入は月収は3万5千円という厳しい「台所事情」を明かした
お笑い芸人に転身するとして、相方は中川パラダイスが務めると発表
村本大輔が番組側の指示で、悪態など言いたくないことを言わされていたそう
5月に夜間外出していたとの記事に「わたべさんもいいけど彼は！？」と投稿
デイリースポーツ
自粛期間中の5月8日夜、都内の繁華街を数人で歩いていたと目撃した男性
週刊女性PRIME
相方・村本大輔の不在で月収100万円から3万円に激減したと明かした
妻が離婚を求めた場合、浮気を黙認していたとしても離婚理由になると弁護士
弁護士ドットコム
パラダイスがテレビ番組で浮気を公言したことに対する不快感を示した
スポーツ報知
2人がコンビを組み、「M-1グランプリ2019」へ挑戦することが分かった
相方の影響で仕事が激減と紹介されたが、TV出演は元々少ないと説明した
FRIDAYの記者と、ウーマンの中川パラダイスが飲み仲間、と指摘
2018年秋にTwitterで一般人から仕事を募集し、副業をしていたと告白
一方、相方の中川パラダイスは、Twitterで仕事を募集してアルバイト生活中
相方の村本大輔は語学留学を兼ねて海外へ行くことが多く、仕事激減の中川
オリコンニュース
相方の村本大輔が海外に行くため、2カ月間、スケジュールが真っ白だと投稿
日刊スポーツ