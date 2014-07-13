『たかじんのそこまで言って委員会』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「小泉（純一郎）さんに比べると、なんか言葉に力がないっていうか」と峯岸
デイリースポーツ
辰巳議員は橋下徹氏のやりたかったことを「正義の味方ごっこ」と評する
トピックニュース
日韓基本条約による日本の8億ドル援助は、「請求権の結果」であると主張
4月から故・やしきたかじんさんの名前が番組名から外されることから決断
東スポWEB
局アナ時代にちやほやされていたが、独立後に仕事がなくなった事例を暴露
小保方氏について津川は、あまい表情で「好きなタイプ!」と告白
しかし1番組は終了、もう1番組も「たかじん」の冠を外すことを検討中
田嶋氏が女性皇族の現状に苦言を呈すと、竹田氏が追求を始めた
竹田恒泰氏が「出演者一人一人に、メッセージを遺してくれた」と打ち明けた
「12月の14日に投開票。24日に内閣改造、予算は越年」と真顔で告げた
安倍政権は配偶者控除の制度見直しを考えているが、これに反対すると主張
加藤氏は慰安婦報道に関して、朝日社長に「一面での謝罪」などを求めていた
否定されるも「いや、でも、そういうことってあることでは」と力説した
1年3ヶ月ぶりに同番組の司会に復帰
やしきたかじん氏が亡くなり、たかじん氏の名前を外そうという声もある
日刊ゲンダイDIGITAL
一面で謝罪すべきとの意見に、社長は「謝るようなものではない」と謝罪拒否
竹田氏は原発について、国産のエネルギーにはならないと主張
北朝鮮が1日に、日本人拉致被害者のリストを提示したと報じられていた
「(韓国)国民はそんなに日本の悪口言いたくない」と持論を展開した
13日の「そこまでいって委員会」で、フリーアナの山本浩之が「鑑定」