花咲舞が黙ってない
『花咲舞が黙ってない』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年8月29日
2024年6月22日
2024年5月27日
2024年5月13日
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「花咲舞が黙ってない」に半沢直樹「日テレ版」で演じた劇団ひとりに賛否
「半沢直樹」を劇団ひとりが演じ、ネットで賛否両論が出ているそう
女性自身
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「花咲舞」登場の「半沢直樹」役は劇団ひとり 賛否両論
SNS上では「大胆なキャスティング」「拍子抜け」などと賛否両論を呼んだ
東スポWEB
2024年5月12日
2024年5月11日
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「花咲舞が黙ってない」劇団ひとりが「半沢直樹」役であることが判明
11日放送の第5話で、劇団ひとりが「半沢直樹」役であることが判明した
オリコンニュース
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「演技がうまい芸人」ランキング…秋山竜次は6位、1位は朝ドラ出演中
1位は朝ドラ「虎に翼」にも登場したドランクドラゴンの塚地武雅
女子SPA！
2024年5月4日
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4月開始の「ガッカリした」ドラマ 2位は「花咲舞が黙ってない」、1位は？
「ガッカリした」作品の1位は、フジテレビの月9「366日」
Smart FLASH
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最終回まで観たい今期ドラマ 1位は「アンチヒーロー」、2位は「花咲舞」
第1位は「アンチヒーロー」で、「型破り」「予想外」などの意見が多数
Smart FLASH