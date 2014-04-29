ASKAの薬物中毒報道

今年8月発売の「週刊文春」(文芸春秋)で、男性デュオ「CHAGE＆ASKA(チャゲアス)」のASKAの覚せい剤吸引疑惑が報じられた。

2017年8月17日

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2015年1月28日

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2014年4月29日