ASKAの薬物中毒報道
今年8月発売の「週刊文春」(文芸春秋)で、男性デュオ「CHAGE＆ASKA(チャゲアス)」のASKAの覚せい剤吸引疑惑が報じられた。
2017年8月17日
2017年5月11日
2015年1月28日
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ASKAに薬物を渡した「売人」検挙 芸能界からさらなる逮捕者も?
ASKAルートから芋づる式で、ドラッグの汚染源が徹底的に洗い出されている
日刊ゲンダイDIGITAL
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ASKA、複数の薬物ルートを駆使? 芸能界に直結するものも存在か
ASKAはアシがつかないよう、複数の薬物ルートを駆使していたとみられる
東スポWEB
2014年9月12日
2014年7月6日
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元わらべのメンバーである高部知子氏が保釈されたASKAについて言及
ASKA被告にも触れ「病院の治療だけでは、ドクターにも限界がある」と語った
日刊スポーツ
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ASKA息子が吐露「親父は神様」
「おれにとっての音楽の神様ってのは、親父なんだよ」と言ったという
NEWSポストセブン
2014年6月10日
2014年6月5日
2014年5月29日
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ASKA、薬物とめる妻に凄まじいDV
ここ3ヶ月、DVが凄まじく、妻は泣きながら長男に助けを求めていたと、関係者は語る
NEWSポストセブン
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栩内容疑者とパソナ上層部の関係
25歳前後の採用面接でパソナ代表と知り合い、男女の仲になっていった
女性自身