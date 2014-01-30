スペイン・カスティーリャ・イ・レオン州ブルゴス県ブルゴス出身のサッカー選手。1988年4月28日生まれ。マンチェスター・ユナイテッドFC所属。
FOOTBALL ZONE
フースバルJP
Qoly
マンチェスター・Uのマタが立ち上げた、貧困改善を支援する取り組みに賛同
SOCCER KING
ダンカン・ワトモアは、ニューカッスル大学で経済の学位を取得
チェルシーに3年在籍したマタはにとって古巣との一戦だったが、0−4で大敗
ゲキサカ
すでに報道されたシュヴァインシュタイガーはU-21チームで調整を続けている
7日のノリッジ・シティ戦後、体の不自由なファンに自ら写真撮影に応じた
Sports Watch
週給約2800万円のオファーがあるクラブから届いているという
1位はマンチェスター・Uに所属するフアン・マタで、成功率は17.9％
香川のトップ下のライバルであるマタに4点の低評価
スポニチアネックス
スペインは前半36分にFWビジャが先制、その後も追加点を挙げ3-0で勝利した
「テレビで初めて見た時から、良い選手と認めたと言うべきだね」と評価した
「自分はウイングに適した選手だとは思っていない」とマタ
MFマタの加入で、これまで以上に試合出場は厳しくなると予想される
香川はシュートやパスで長い距離を選択することが少ない
Sportiva