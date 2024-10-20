埼玉県川口市で飲酒運転の車が逆走し衝突された車の男性が死亡した事故で、さいたま地検は、逆走した車を運転した男を送検時より刑の軽い過失運転致死罪などで家庭裁判所に送りました。川口市に住む中国籍の18歳の男は、先月29日市内を酒を飲んで運転し、一方通行を逆走して乗用車に衝突し、乗っていた51歳の男性を死亡させた疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、男は時速100キロ以上を出していたとみられ、「酒