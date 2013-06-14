『紀里谷和明』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
「映画なんて、尺が長いだけでしょう」と述べ、バッシングを受けたと回想
スポニチアネックス
34歳でデビューした映画監督を引退することについて言及
マイナビニュース
映画監督などマルチに活躍する紀里谷和明氏が冨永の弱点を暴露
「混同している人達が大勢ツイートしていて大変迷惑しています」と主張
日刊スポーツ
「酔うとムチャクチャ！紀里谷監督！」と題し、喧嘩エピソードを披露
トピックニュース
「率直に言って、あんまり面白くない。とても退屈」と切り捨てる評論家
日刊ゲンダイDIGITAL
紀里谷氏は三橋達也さんと共演した際、演技とは関係ないNGを連発したという
泥水の中から目を開けて登場するシーンを10回以上撮影し眼病にかかった
スポーツ報知
宇多田ヒカルとの離婚の真相を東野幸治に問われ苦笑
GACKTと初対面時に「俺が誰かとケンカしてたんです」と語った紀里谷氏
デイリースポーツ
2作目「GOEMON」について、「良くなってましたよ」とコメントした有村氏
07年に離婚したが、「どうしようもない僕を変える大きな出来事」と紀里谷氏
6月30日付日本経済新聞朝刊で、「FRANCK MULLER」の広告に登場した紀里谷氏
中尾ミエの「慰謝料払ったんですか？」との質問に「払ってない」と紀里谷氏
結婚の話は、数ヶ月前に聞いていたと明かした紀里谷氏
オリコンニュース
その宿泊施設は福田氏の父の所有物で苦しみを抱えた人が多かった
NEWSポストセブン
離婚については「彼女は若すぎた。俺は未熟だった」と振り返った
モデルプレス