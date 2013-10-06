『メガネっ子』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
オトナンサー
弱視と診断されてメガネでの矯正・治療が始まるが、元気いっぱい
Walkerplus
小児医療に特化した眼科を受診した後、3カ月待ちの病院で検査を受けた
1歳の頃に気付いたゆずぴーの目の「ある異変」に関するエピソードを紹介
すねたような顔や微笑む様子など、写真ごとに表情がコロコロと変わっている
スポーツソウル日本版
「めがね」をテーマにした実用的な雑誌「optical(オプティカル)」
モデルプレス
最大の得票数を獲得して1位となったのは北川景子
マイナビニュース
エレベーターに乗り遅れそうになり、メガネだけ挟まった
マイナビウーマン
知的でクールに見えるメガネに、ほんのり色気を感じてしまう男性が多い
おしゃれなデザインの眼鏡は、「メガネみんな似合っていいな」などとファンにも好評
Techinsight
コンタクトをつけないメガネっ子や、王道の黒髪をキープしている
ハウコレ
メガネっ子だった中学生時代に写真を送ってみたところ、たまたま返事が来たという
太いフレームの眼鏡には、淡い色合いのナチュラルな薄い眉が合う
Googirl
知的に見え、「年上のデキる女系」が好みの彼にもアピール出来るという
メガネ女子好きの男性は62.0%という結果になった