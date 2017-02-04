南シナ海における、中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）の沿岸諸国による島礁（島・岩・低潮高地・暗礁・砂州・堆のすべてを含む表現）の領有権や資源開発をめぐる利害対立のこと。
中国外務省の毛寧報道官は12日の記者会見で強く反発
中央日報
自国の排他的経済水域内で130隻超の中国船が不法に集結しているという
FNNプライムオンライン
米陸軍大将は19日、対中政策として陸軍の出動も念頭に入れていると発言
JBpress
中国外務省は会見を開き、「強烈な不満と断固とした反対を表明する」と反発
日テレNEWS NNN
両政府は共同声明で、東・南シナ海情勢に強い懸念を表明した
共同通信
「日本が引き続き責任ある役割を担うことを期待している」とコメント
ライブドアニュース速報
中国艦船が米国艦船へ異常接近したことについては「無謀な嫌がらせ」と非難
中国外務省の副報道局長は、17日の記者会見でこれに言及
接近してきたのは中国海軍のフリゲート艦2隻で、日テレがその様子を撮影
B-52の南シナ海飛行は、米国による対中国強硬姿勢の一環と考えられると筆者
乗りものニュース
漁船は程なく沈んだが、乗員6人は近くの僚船に救助され、無事とのこと
読売新聞オンライン
「中国軍への悪意ある中傷」とするなど、強い反発を示す文章を発表
Record China
中国は「重大な政治的かつ軍事的な挑戦で、強烈な不満を表明する」と反発
中国国防省は25日の会見で、現場で米国側に警告を出したことを明かした
米太平洋艦隊司令部は、10日にグアム海軍基地に空母が到着したと発表
国産空母を南シナ海に配備するとの予測がされているという