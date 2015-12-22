『MOCO′Sキッチン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年10月から「ZIP!」を新たにしていく中で、終了に至ったと説明
スポニチアネックス
「MOCO'Sキッチン」でのオリーブオイルの多用が話題を呼んでいたもこみち
スポーツ報知
速水もこみちの続投が決定したそうだが、それには2つの理由があるという
東スポWEB
他に新番組の出演がなければ、速水もこみちのレギュラー番組はゼロになる
日刊ゲンダイDIGITAL
これを受けてTwitterでは「無くなったの？」とコーナー終了を心配する声も
J-CASTニュース
スパイシーカレーを作る際に、速水もこみちは「トゥナパハ」を使用
キャリコネニュース
3月放送の同コーナーで使っていた「ボッタルガ」を、パスタを作る際に使用
「ボッタルガパウダー」というボラやマグロなどの卵を塩漬けにしたもの
金串でイサキに穴をあけ、ローズマリーを次々と刺し込んだという
ガジェット通信
オリーブオイルの量が、料理一品に対して多すぎるのではと指摘があった
週刊女性PRIME
オリーブオイルを使いすぎではないかとの声があがっているという
タレントの料理コーナーにしてはツッコミどころがないとコラムニストが指摘
NEWSポストセブン
ジューシーな麩と豚肉が絶妙な「豚肉と麩の卵とじ丼」
ウレぴあ総研
毎日のご飯にはもちろん、パーティーにも使えるとのこと
クックパッドニュース
野菜の水分だけで煮込むことで、うまみが凝縮されるという
サラダ油、りんご酢、しょうゆ、しょうがの絞り汁、白ごまを混ぜる
こんがり焼いた魚が決め手の「フィッシュクリームカレー」
疲労回復に役立つ酢を使っており、元気が出るメニューだと筆者
フライパンにオリーブオイルをひき、白トリュフペーストなどの材料を混ぜる