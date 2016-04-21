『死刑存廃問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
地裁の無期懲役判決については「異例の死刑回避」などと新聞各紙は報じた
文春オンライン
日弁連は、「人権の核をなす生命に対する権利を国が剥奪する刑罰」と抗議
弁護士ドットコム
世論の支持などを理由に「廃止するのは適当ではない」との認識を示した
障害者施設で46人を殺傷した事件を起こした死刑囚の作品も出展へ
女性自身
世の中には死刑を科すことでしか処断できない犯罪があると指摘
デイリー新潮
死刑は存続させるべきと考える人が59.4％に上り、廃止派はわずか9％だった
キャリコネニュース
死刑執行となったことに、弁護団の共同代表・徳田靖之弁護士は後悔
弁護士団体は「誤った知識及び偏った正義感にもとづく一方的な主張」と反論
デヴィ夫人は14日の番組で、寂聴氏について「焼きが回った」と指摘
トピックニュース
「バカは私」と題し「バカども」は犯罪被害者を指すものではないと釈明した
スポニチアネックス
「死刑廃止に向けた大きな流れをつくると確信している」と高く評価した
犯罪被害者支援に取り組む弁護士グループは3日、反対する考えを表明した
1551人中、「絞首刑」という死刑執行方法を知っていたのは51％だったという