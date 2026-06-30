熊本県上天草市松島町の教良木地区にある金性寺では、淡いピンク色のハスの花が咲いています。 【写真を見る】池を彩る4種のハス午前中だけの可憐な美しさ 熊本・上天草市 池を彩る4種のハス 金性寺の本堂への上り口にある池にはハスが植えられていて、小さな石橋を挟むように可憐な花を咲かせています。 この池のハスは、これまで「知里の曙」という品種だけでしたが、ここ数年の間に3種類のハスを植えたことで、今では4