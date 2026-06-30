[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル2-1日本]日本代表がブラジル代表に1-2で敗れた。「自分たちがやりたい展開には持っていけていた」。MF鎌田大地も振り返ったように前半で先制して1点リードで後半に折り返したが、最後は王国の意地にやられた。「自分たちはもっと先に行けると思っていたし、皆さんの期待に応えられなかったことが力不足だなと思う。みんなでもっと先に行きたかったなと思います」鎌田は「もっと先に行きたかった」