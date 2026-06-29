● パドレス 2 − 4 ドジャース ○＜現地時間6月28日ペトコ・パーク＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が28日（日本時間29日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」でフル出場。3回に先制適時打を放ちチームの勝利に貢献した。パドレスの松井裕樹投手（30）は5回途中から2番手で登板し1回2/3を1安打無失点。好リリーフを見せたがチームの勝利にはつながらなかった。大谷は0−0で迎えた3回の第2打席、一死二塁の好機でパド