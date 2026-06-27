開催：2026.6.27 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 1 - 3 [ブレーブス] MLBの試合が27日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとブレーブスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルド、対するブレーブスの先発投手はレイナルド・ロペスで試合は開始した。 1回裏、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってライトへのタイムリーツ}