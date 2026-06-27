開催：2026.6.27

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 1 - 3 [ブレーブス]

MLBの試合が27日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとブレーブスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はトレバー・マクドナルド、対するブレーブスの先発投手はレイナルド・ロペスで試合は開始した。

1回裏、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 1-0 ATL

2回表、7番 ドミニク・スミス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 SF 1-1 ATL

3回表、4番 オジー・アルビーズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 SF 1-2 ATL

5回表、4番 オジー・アルビーズ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでブレーブス得点 SF 1-3 ATL

試合は1対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのディラン・リーで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのトレバー・マクドナルドで、ここまで2勝6敗0S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝2敗16Sとなっている。

ここまでジャイアンツは33勝48敗で18.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位。一方ブレーブスは49勝31敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-27 14:04:25 更新