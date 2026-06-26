広島の未来をテーマにした本の出版記念イベントで、企業のトップらが地方から新たな価値を生み出す意義について語りました。 県内の先進的な取り組みや地域産業の変革などを全国へ発信しようと先月出版された本の記念イベントが行われ、行政や広島の企業の関係者ら約８０人が参加しました。 パネルディスカッションでは横田知事や広島を拠点に活躍する企業のトップらが、広島で挑戦する意義や新たな価値を生み出す可能性