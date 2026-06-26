King Gnuの常田大希が主宰する音楽プロジェクト「MILLENNIUM PARADE」（ミレニアムパレード、愛称「ミレパ」）の新曲、『Blue』のジャケットアートワークをめぐる謝罪声明が波紋を呼んでいる。ミレパは、常田大希が自身のクリエイティブチーム『PERIMETRON』と共に、様々なアーティストやクリエイターを巻き込み発信する音楽プロジェクトだ。「今回の『Blue』は約2年ぶりの新曲で、アートワークには炎に包まれる青い鯉のぼりが