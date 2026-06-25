Number_iの平野紫耀が6月24日、フランス・パリで開催された『LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）』の2027年春夏メンズコレクションのショーに出席した。その圧倒的な存在感が国内外で大きな話題を呼んでいる。会場には世界中のセレブリティやファッション関係者が集結。平野の姿は『WWD JAPAN』『UOMO』『LEON』などのファッションメディア公式SNSでも紹介され、日本のみならず海外ファンからも熱い視線が注がれた。「平野さんは