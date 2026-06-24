「空白域は（12）〜（16）と（20）〜（25）。このうち（22）〜（24）は、完全空白域です。ケチャップ数字は、31回ぶりに出た（12）と、20回ぶりの（09）、19回ぶりの（37）、18回ぶりの（07）。最有力は、3月5日以来出現がない（14）です。次いで（22）。完全空白域内にあり、直近50回で出現が2回だけ。（23）も、直近50回で出現が3回で有力」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2114回 6/25（木）＆ 第2115回 6/29（月） 予想数字】・