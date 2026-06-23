40代以降は女性ホルモンのゆらぎと体力の低下が重なり、体にさまざまなサインが現れ始めます。じつは「尿もれ」や「寝つきの悪さ」も、更年期との関係が深い症状。ここでは産婦人科医の高尾美穂先生に、これらの悩みと今後の向き合い方をわかりやすく解説してもらいました。※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。Q：出産後から始まった尿もれが、数