40代以降は女性ホルモンのゆらぎと体力の低下が重なり、体にさまざまなサインが現れ始めます。じつは「尿もれ」や「寝つきの悪さ」も、更年期との関係が深い症状。ここでは産婦人科医の高尾美穂先生に、これらの悩みと今後の向き合い方をわかりやすく解説してもらいました。

※ この記事は『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

Q：出産後から始まった尿もれが、数年前から悪化しています

ひとつ目の質問は、出産後の尿もれについて。

「二男出産後の13年前から尿もれが始まりました。最初はくしゃみなどで腹圧がかかると少し漏れる程度でしたが、ここ1年、体重が増えたのも影響したのか、症状が悪化。歩く振動でも漏れるように…」（48歳）

A：まずは、骨盤底筋を意識してみて。泌尿器科での治療も視野に

くしゃみや歩行など腹圧がかかったタイミングで尿もれすることを「腹圧性尿失禁」といいます。日本泌尿器科学会によると40歳以上の女性の4割以上が尿もれを経験しているほど、珍しくない症状です。

尿もれには、私たちの骨盤の底にハンモック状に広がる「骨盤底筋」が関係しています。これは、骨盤内の内臓を支え、尿道や腟、肛門を収縮させる役割も担っています。しかし、加齢による筋力低下に伴い尿道を締める力が弱まると、腹圧がかかるたび、尿もれを起こしやすくなるのです。

とくに経産婦の方は、妊娠のときに重くなった子宮で圧迫され、さらには出産時、赤ちゃんが産道を通る際に大きく引き伸ばされるため、骨盤底筋がかなりのダメージを受けています。そのため尿もれの症状が出やすいのです。また、女性は更年期以降は代謝機能が低下する傾向に。その結果、内臓脂肪が増えると、下から支える骨盤底筋に負荷がかかり、尿もれが悪化する原因になることもあります。

●体幹の筋肉を使う運動習慣をもとう

相談者さんは二度の出産による骨盤底筋のダメージが回復しないまま、筋力低下と体重増加が重なり、症状が悪化したのでしょう。歩いても尿もれをする状態は生活にも支障が出ているでしょうから、泌尿器科を受診しましょう。

セルフケアとしては、肥満解消の意味からも体幹の筋肉を使う運動習慣をもつこと。それと並行して、腟や肛門を締める・ゆるめるをくり返し行う骨盤底筋のエクササイズを行うと効果的です。また、日頃からお尻を締めて立つことを心がけると、骨盤底筋と連動する筋肉を鍛えられるので尿もれ防止につながります。

骨盤底筋は意識するのが難しい筋肉である反面、尿もれが改善するといった効果を体感しやすい部位でもあります。諦めずに毎日コツコツ続けてみてくださいね。

Q：寝つきが悪く、中途覚醒もあり、疲れがとれません

続いては、寝つきの悪さについての質問。

「寝つきが悪くなり、22時頃に横になっても入眠に1時間かかり、さらに深夜と早朝に目が覚めます。ぐっすり寝た感じがなく疲れがとれません。夕方、ジムで体を動かしているのですが…」（49歳）

A：体内時計を整える生活を心がけて

不眠症には、なかなか寝つけない「入眠障害」、夜中に目が覚める「中途覚醒」、朝早く起きてしまう「早朝覚醒」、そしてぐっすり寝た感じがしない「熟眠障害」の4つの訴えがあります。女性は更年期において女性ホルモンの減少から自律神経のバランスが乱れやすくなり、睡眠中にもホットフラッシュの症状が出て、それが夜中に目を覚ましてしまう原因のひとつとされています。

健康のベースは、「食事」「運動」「休息」です。休息に当たる睡眠がたりていないと、糖尿病、高血圧といった生活習慣病のほか、認知症のリスクが高まり、メンタル面においてはうつになりやすいことがわかっています。「眠りの質が悪くなったのは年のせいだ」と思わないで、睡眠時間をしっかり確保できるように生活全般を見直しましょう。

相談者さんの心身の疲れがとれないのは、ベッドに入る時間は早くても中途覚醒や早朝覚醒のため、睡眠時間がたりていないのが原因かもしれません。

●日中に体を動かそう

私たちの体には、朝に目覚め、夜には休むというリズムを刻む体内時計が備わっています。相談者さんは夕方にジムに通っていますが、身体活動のピークが1日の後半にあるため、ひょっとしたら夜になっても興奮状態が続き、なかなか寝つけないのかもしれません。まずは日中になるべく体を動かし、夕方以降はゆったり過ごすように心がけてみてください。また、入眠しやすいよう、午後はカフェインをひかえたり、寝室環境を整えたりしてみるのもおすすめです。

そして、眠れない夜があっても焦らないこと。夜中に目が覚めても、明るい照明をつけたり、スマホを見たりせずに過ごしてくださいね。生活を改善したり、睡眠環境を整えたりしても眠れない日が続くのであれば、睡眠外来、心療内科などの医療機関に相談を。