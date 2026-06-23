軽自動車を酒気帯びの状態で運転したとして浜松市役所の職員の男が23日、警察に現行犯逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは浜松市中央区に住む浜松市役所水窪支所の職員（51）です。警察などによりますと職員の男は23日午前9時ごろ、軽自動車を酒気帯びの状態で運転した疑いが持たれています。浜松市天竜区の国道152号を北進していた男が運転する車の運転操作に不審な点があり、天竜署の署員が職務質問を行ったとこ