【モデルプレス＝2026/06/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が6月22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのカレーを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」16歳ギャルJK「本格的でビックリ」手作りバターチキンカレー公開◆代田萌花、手作りのバターチキンカレー公開代田は、白い皿に盛り付けられた