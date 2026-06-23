「今日好き」代田萌花（もか）、手作りバターチキンカレー公開「本格的でビックリ」「カフェのメニューみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/23】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた代田萌花（だいだ・もか）が6月22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのカレーを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」16歳ギャルJK「本格的でビックリ」手作りバターチキンカレー公開
代田は、白い皿に盛り付けられたカレーの写真を投稿。「バターチキンカレー作った」と、自身の手料理であることをつづっており、パセリを散らしたライスに、肉や玉ねぎなどの具材を煮込んだ手作りのバターチキンカレーを披露している。
この投稿に、ファンからは「本格的でビックリ」「カフェのメニューみたい」「具だくさんで美味しそう」「食べてみたいです」「彩りのバランスが綺麗」「お腹が空いてくる」「レシピ教えて」などという反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立したが、4月30日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」16歳ギャルJK「本格的でビックリ」手作りバターチキンカレー公開
◆代田萌花、手作りのバターチキンカレー公開
代田は、白い皿に盛り付けられたカレーの写真を投稿。「バターチキンカレー作った」と、自身の手料理であることをつづっており、パセリを散らしたライスに、肉や玉ねぎなどの具材を煮込んだ手作りのバターチキンカレーを披露している。
◆代田萌花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「本格的でビックリ」「カフェのメニューみたい」「具だくさんで美味しそう」「食べてみたいです」「彩りのバランスが綺麗」「お腹が空いてくる」「レシピ教えて」などという反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。代田は、3回目の継続で参加した「テグ編」で森本陸斗（もりもと・りくと）と成立したが、4月30日に破局を報告した。（modelpress編集部）
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