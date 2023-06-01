【NINTENDO 64】 1996年6月23日発売 任天堂より1996年6月23日に発売された家庭用ゲーム機「NINTENDO 64」が、2026年の今年、発売から30周年という偉大な節目を迎えた。 30年という途方もない歳月が流れた現在、私たちは極めて高精細で、広大なオープンワールドを自由に駆け回るゲームを当たり前のように享受している。しかし、その「3D空間を自由に動き回る」という