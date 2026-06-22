FIFAワールドカップ2026日本代表、長友佑都選手（39）の妻でタレントの平愛梨（41）が20日、Instagramを更新。夫を応援するため、メキシコ入りした姿を披露した。【映像】長友選手の試合の応援に家族で行った様子（複数カット）2017年に長友選手と結婚し、8歳、6歳、5歳、3歳と4人の男の子を育てている平。これまでInstagramで、子どもたちと夫の応援に訪れた様子や、「長友選手に憧れて」とコメントした、家族みんなで長友選