FIFAワールドカップ2026日本代表、長友佑都選手（39）の妻でタレントの平愛梨（41）が20日、Instagramを更新。夫を応援するため、メキシコ入りした姿を披露した。

【映像】長友選手の試合の応援に家族で行った様子（複数カット）

2017年に長友選手と結婚し、8歳、6歳、5歳、3歳と4人の男の子を育てている平。これまでInstagramで、子どもたちと夫の応援に訪れた様子や、「長友選手に憧れて」とコメントした、家族みんなで長友選手になりきったハロウィンでの仮装を見せてきた。

夫・長友佑都選手の応援のため現地入り

2026年6月20日の更新では、「最高の景色を見に来ました」と、英語でコメントし、21日に行われたチュニジア戦のため、メキシコ入りしたことを報告。W杯デザインの帽子を被った最新ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「子ども達にカッコ良い最高のパパの姿を!!」「ナンバーワンサポーター！」「最高の奥さんです」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）