ポテトチップスのようなスナック菓子を食べる際、指先が汚れて困った経験はありませんか。キッチンタオルで指を入れて使うトングを作る方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパー、キッチンタオルなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【便利】ポテチを食べる時に指が汚れない…これがキッチンタオルでトングを作る“裏技”です！公式ア