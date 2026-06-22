俳優でアーティストの亀梨和也が6月21日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演。2025年のKAT-TUN解散から約1年が経った今だからこそ語れる胸中を明かし、大きな反響を呼んでいる。番組では、KAT-TUNを存続させるために奔走してきた過去について語られた。「亀梨さんはメンバー脱退が続いた当時をふり返り、《理解しなきゃなという部分と、どうするんだこれっていう思いがあった》《個人の仕事を一旦全部やめた方が