「乗り鉄、撮り鉄、いろいろあれど、我が鉄道の旅は「呑（の）み鉄」なり…」。鉄道好きとして知られる俳優の六角精児さんが全国のローカル線を巡り、地元の酒と美味を味わい尽くすNHK-BSの大人気番組。その10年の歴史を凝縮し、KADOKAWAから発売されている公式書籍『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』が、発売から1年以上を経た今、異例の「5刷重版」を達成しました。本書は、番組開始から2024年12月までに放送された全37コース（38